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«Тоттенхэм» может подписать форварда «Реал Сосьедад» на замену Кейну

06:53
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«Тоттенхэм» продолжает поиски замены получившему травму нападающему Харри Кейну. Как сообщает AS, в ближайшие 24 часа форвард «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе может стать игроком «шпор». Кандидатуру бразильца одобрил главный тренер команды Жозе Моуринью, который ранее работал в чемпионате Испании.

В контракте 28-летнего Виллиана Жозе прописаны отступные в размере 70 миллионов евро, но, скорее всего, клубы договорятся о трансфере за меньшую сумму.

В этом сезоне бразильский нападающий забил 8 голов в 22 матчах во всех турнирах.

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