"Тоттенхэм" может оформить самый дорогой трансфер в истории. Речь о Дибале

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти летом в "Тоттенхэм"​, утверждает Daily Mail. По информации СМИ, "шпоры" могут потратить на трансфер 25-летнего аргентинца около 90 миллионов евро. Эта сделка должна стать самой крупной в истории английского клуба.

Ранее сообщалось, что Дибала может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". "Бьянконери" хотели включить нападающего в сделку по приобретению хавбека Поля Погба. Позже в сети появилась информация, что "шпоры" контактировали с "Ювентусом".

В прошлом сезоне Дибала провел 42 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 100 миллионов евро.

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