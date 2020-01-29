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«Тоттенхэм» купил у ПСВ нападающего Бергвайна

13:36

Нападающий Стевен Бергвайн продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщает официальный сайт клуба. 22-летний голландец перешел в лондонский клуб из ПСВ и подписал контракт на 5,5 сезона, до лета 2025 года. Выступать он будет под номером 23.

В сезоне-2019/20 Бергвайн провел 29 матчей за ПСВ, в которых отметился 6 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за него 30 миллионов евро.

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