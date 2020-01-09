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«Тоттенхэм» из-за травмы Кейна может приобрести у «Милана» Пентека

21:46
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Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает в своем Twitter журналист Франческо Порцио. По его информации, «Тоттенхэм» хочет подписать польского футболиста.

«Шпоры» находятся в поисках нападающего из-за травмы форварда Харри Кейна, который выбыл до апреля.

В текущем сезоне 24-летний Пентек провел 18 матчей за «Милан» и забил 4 гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 32 миллиона евро.

Кейн перенесет операцию. Форвард сборной Англии выбыл до апреля

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