«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Брентфорда» Висса

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Брентфорда» Йоана Висса, сообщает The Guardian.

По данным источника, клубы уже обсуждали возможный трансфер 28-летнего конголезца. Новый главный тренер «шпор» Томас Франк, работавший ранее в «Брентфорде», заинтересован в покупке футболиста.

Висса выступает за «Брентфорд» с августа 2021 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.