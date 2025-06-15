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15 июня 2025, 19:26

«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Брентфорда» Висса

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Брентфорда» Йоана Висса, сообщает The Guardian.

По данным источника, клубы уже обсуждали возможный трансфер 28-летнего конголезца. Новый главный тренер «шпор» Томас Франк, работавший ранее в «Брентфорде», заинтересован в покупке футболиста.

Висса выступает за «Брентфорд» с августа 2021 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 39 матчах за команду во всех турнирах.

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ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
Йоан Висса
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