"Тоттенхэм" интересуется Дибалой

"Тоттенхэм" проявляется интерес к нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter, ссылаясь на Tuttosport. По информации источника, 25-летний аргентинец всерьез задумался об уходе из итальянской команды.

Ранее сообщалось, что Дибала может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". "Бьянконери" хотели включить нападающего в сделку по приобретению хавбека Поля Погба.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 100 миллионов евро.

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