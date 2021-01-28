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«Тоттенхэм» интересуется бывшим защитником «Спартака» Максимовичем

08:21
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Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 29-летним сербом интересуется «Тоттенхэм». Лондонцы намерены подписать игрока летом как свободного агента. Также на защитника претендует «Лацио».

Максимович в 2018 году был арендован «Спартаком», за который провел 9 матчей.

В текущем сезоне Максимович провел 14 матчей за «Наполи», в которых не отметился результативными действиями.

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