«Тоттенхэм» интересуется бывшим защитником «Спартака» Максимовичем
08:21
Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, 29-летним сербом интересуется «Тоттенхэм». Лондонцы намерены подписать игрока летом как свободного агента. Также на защитника претендует «Лацио».
Максимович в 2018 году был арендован «Спартаком», за который провел 9 матчей.
В текущем сезоне Максимович провел 14 матчей за «Наполи», в которых не отметился результативными действиями.
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