«Тоттенхэм» интересуется бывшим защитником «Спартака» Максимовичем

Защитник «Наполи» Никола Максимович может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 29-летним сербом интересуется «Тоттенхэм». Лондонцы намерены подписать игрока летом как свободного агента. Также на защитника претендует «Лацио».

Максимович в 2018 году был арендован «Спартаком», за который провел 9 матчей.

В текущем сезоне Максимович провел 14 матчей за «Наполи», в которых не отметился результативными действиями.