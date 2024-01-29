«Тоттенхэм» интересуется бывшим полузащитником «Динамо» Шиманьски

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Себастьяну Шиманьски, сообщает Meczyki.

По данным источника, главный тренер английского клуба Анже Постекоглу считает 24-летнего поляка подходящей кандидатурой для усиления состава. «Фенербахче» хочет сохранить футболиста, поэтому готов предложить ему новый контракт и увеличить зарплату.

Шиманьски перешел в «Фенербахче» из московского «Динамо» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 35 матчах за турецкую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.