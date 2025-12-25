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25 декабря 2025, 02:48

«Тоттенхэм» интересуется 19-летним игроком «Васко да Гама» Райаном

Ана Горшкова
Корреспондент

«Тоттенхэм» хочет зимой подписать полузащитника «Васко да Гама» Райана, сообщает O Dia.

По данным источника, бразильский клуб хочет получить за 19-летнего игрока 50 миллионов евро. «Тоттенхэм» уже несколько месяцев внимательно следит за игроком «Васко да Гама».

Также сообщается, что Райаном интересуется «Реал», который годов заплатить эту сумму за бразильца. Клуб рассматривают Райана как альтернативу после перехода Эндрика на правах аренды в «Лион».

В минувшем сезоне бразильской Серии А футболист провел 34 матча и забил 14 мячей, заняв пятое место в таблице бомбардиров турнира.

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ФК Васко да Гама
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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