«Тоттенхэм» интересуется 18-летним форвардом Родригу из «Коринтианса»
07:56
Форвард «Коринтианса» Родригу может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 18-летнего бразильца претендует «Тоттенхэм», который уже провел предварительные переговоры с игроком.
В текущем сезоне Родригу провел за «Коринтианс» 10 матчей, в которых забил гол и отметился результативной передачей.
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