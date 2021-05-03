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«Тоттенхэм» интересуется 18-летним форвардом Родригу из «Коринтианса»

07:56
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Форвард «Коринтианса» Родригу может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 18-летнего бразильца претендует «Тоттенхэм», который уже провел предварительные переговоры с игроком.

В текущем сезоне Родригу провел за «Коринтианс» 10 матчей, в которых забил гол и отметился результативной передачей.

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