«Тоттенхэм» и «Ювентус» могут обменять Эриксена и Дибала

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть клуб в январе. Как сообщает Daily Mirror, лондонцы рассматривают возможность его обмена в «Ювентус» на Пауло Дибала.

«Тоттенхэм» интересовался Дибала еще летом, но стороны не успели согласовать условия трансфера до закрытия трансферного окна в Англии в начале августа. Эриксеном интересовался «Реал», но датчанин в результате остался в Лондоне.