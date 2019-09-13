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«Тоттенхэм» и «Ювентус» могут обменять Эриксена и Дибала

09:58

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть клуб в январе. Как сообщает Daily Mirror, лондонцы рассматривают возможность его обмена в «Ювентус» на Пауло Дибала.

«Тоттенхэм» интересовался Дибала еще летом, но стороны не успели согласовать условия трансфера до закрытия трансферного окна в Англии в начале августа. Эриксеном интересовался «Реал», но датчанин в результате остался в Лондоне.

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