«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» интересуются вратарем Драговски из «Фиорентины»
10:41
Вратарь «Фиорентины» Бартоломей Драговски может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Nazione.
По сведениям источника, на 23-летнего поляка претендуют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». У вратаря «шпор» Юго Ллориса в следующем году заканчивается контракт, поэтому клуб намерен найти ему возможную замену.
В минувшем сезоне Драговски провел 36 матчей в серии А, 8 раз сыграв на ноль и пропустив 55 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.
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