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Сегодня, 00:20

«Тоттенхэм» хочет заполучить Перишича

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Иван Перишич может отказаться от продления контракта ради перехода в чемпионат Англии. «Тоттенхэм» заинтересован в подписании 33-летнего хорвата.

«Решение Ивана Перишича о продлении контракта с «Интером» вот-вот рухнет. На охоте находится «Тоттенхэм» Антонио Конте, очень внимательный и заинтересованный. Верный ход», — написал в Twitter журналист Маттео Моретто.

Действующий контракт Перишича с «Интером» рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому он может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

Перишич выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 48 матчах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

Иван Перишич
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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