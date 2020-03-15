«Тоттенхэм» хочет приобрести Кондогбья летом

Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья входит в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, в услугах игрока заинтересован главный тренер «Шпор» Жозе Моуринью. Он считает, что футболист способен надолго закрыть позицию центрального полузащитника оборонительного плана. Также указано, что за хавбеком как минимум с 2017 года следит скаут «Тоттенхэма» Стив Хитчен.

27-летний полузащитник сборной ЦАР в текущем сезоне провел 24 матча за «Валенсию» и забил два мяча.