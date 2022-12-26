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Сегодня, 12:24

«Тоттенхэм» — главный претендент на полузащитника «Ювентуса» Рабьо

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает журналист Марко Контерио.

По информации источника, английский клуб является основным претендентом на трансфер французского хавбека.

Главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри не будет возражать против ухода Рабьо летом, когда истечет контракт француза, но хотел бы, чтобы клуб сохранил игрока до конца сезона.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 16 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Адриен Рабьо
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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