"Тоттенхэм" договорился с "Ювентусом" о сумме отступных за Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, "шпоры" в случае перехода заплатят за игрока 64,4 миллиона фунтов (70 миллионов евро). Сумма согласована с итальянским клубом. Теперь "Тоттенхэму" осталось довоговорится с футболистом.

Ранее сообщалось, что им интересовался "Манчестер Юнайтед", но переход не состоялся, так как на него не согласился сам аргентинец. Также была информация об интересе "ПСЖ".

25-летний Пауло Дибала в прошедшем сезоне провел 42 матча за "Юве" и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

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