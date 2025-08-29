«Тоттенхэм» договорился о покупке Симонса за 60 миллионов евро

«Тоттенхэм» договорился с «Лейпцигом» о трансфере полузащитника Хави Симонса, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, предложение лондонского клуба в размере 60 миллионов евро было принято. «Шпоры» хотят, чтобы сделка была оформлена уже в пятницу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего голландца в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Симонс сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.