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29 августа 2025, 04:57

«Тоттенхэм» договорился о покупке Симонса за 60 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави Симонс (справа).
Фото Reuters

«Тоттенхэм» договорился с «Лейпцигом» о трансфере полузащитника Хави Симонса, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, предложение лондонского клуба в размере 60 миллионов евро было принято. «Шпоры» хотят, чтобы сделка была оформлена уже в пятницу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего голландца в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Симонс сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

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Хави Симонс
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