"Тоттенхэм" арендовал у "Бетиса" Ло Сельсо с правом выкупа за 60 миллионов фунтов

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо будет выступать в сезоне-2019/20 за "Тоттенхэм", информирует пресс-служба "шпор".
Англичане получат возможность выкупить 23-летнего аргентинца у испанской команды за 60 миллионов фунтов стерлингов по окончании арендного соглашения.
Ло Сельсо в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Бетис" , забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 50 миллионов евро.
It’s time to say #HolaLoCelso!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2019
🇦🇷 @LoCelsoGiovani ✍️
#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Dzo3u9YkG3
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