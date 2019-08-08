"Тоттенхэм" арендовал у "Бетиса" Ло Сельсо с правом выкупа за 60 миллионов фунтов

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо будет выступать в сезоне-2019/20 за "Тоттенхэм", информирует пресс-служба "шпор".

Англичане получат возможность выкупить 23-летнего аргентинца у испанской команды за 60 миллионов фунтов стерлингов по окончании арендного соглашения.

Ло Сельсо в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Бетис" , забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 50 миллионов евро.