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Сегодня, 13:27

«Торпедо» займется вопросом истекающих контрактов летом 2023 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что в московском клубе в данный момент занимаются укреплением состава команды, вопрос об истекающих контрактах будет решаться летом.

Летом подойдут к концу контракты «Торпедо» с 13 игроками.

«Сейчас мы решаем зимние проблемы, летом будем решать летние. Истекают контракты и истекают — будем думать летом. Сейчас у нас зима, мы решаем другие задачи — по укреплению команды. Все непросто складывается, но мы надежды не теряем. Планируем укрепить несколько позиций, какие — не раскрываем. Сложности заключаются в том, что рынок тяжелый — есть проблема с привлечением игроков из-за границы, есть конкуренция между нашими клубами за отечественных игроков», — приводит слова Геркуса ТАСС.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 матчей.

Источник: https://tass.ru/sport/16712855
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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