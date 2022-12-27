«Торпедо» в скором времени может подписать полузащитника Ломовицкого

«Торпедо» ведет переговоры о переходе полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, сообщает «РБ Спорт».

Права на Ломовицкого принадлежат казанской команде, но первую часть сезона игрок провел в аренде в «Химках».

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за подмосковный клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров.