«Торпедо» объявило о расторжении контракта с форвардом Прошляковым

«Торпедо» на официальном сайте сообщило, что форвард Данила Прошляков покидает команду. Права на 20-летнего игрока принадлежат «Ростову». В составе «Торпедо» футболист выступал на правах аренды с 22 августа 2020 года.

«За время, проведенное в нашем клубе, Данила Прошляков стал автором одного забитого мяча — в гостевой игре 7-го тура против «СКА-Хабаровск».

Мы благодарим Данилу за сотрудничество и желаем ему успеха в дальнейшей игровой карьере!", — говорится на сайте «Торпедо».

В текущем сезоне Прошляков участвовал лишь в пяти матчах клуба, отметившись 1 голом.