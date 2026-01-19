Футбол
19 января, 12:43

«Торпедо» арендовало вратаря «Рубина» Кореца

Анастасия Пилипенко

«Рубин» объявил о переходе вратаря Никиты Кореца в московское «Торпедо» на правах аренды до конца 2026 года.

«Корец переходит в московское «Торпедо» на правах аренды до конца 2026 года. Никита Корец — воспитанник нашей академии. С 2022 года выступает в главной команде «Рубина», — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина».

20-летний Корец нынешний сезон начинал в костромском «Спартаке», где провел восемь матчей во всех турнирах, пропустив 10 голов.

В январе он вернулся в расположение клуба из столицы Татарстана. За основную команду Корец не провел ни одного матча. В сезоне 2024/25 Корец был заявлен третьим вратарем казанцев.

После 21 тура «Торпедо» набрало 21 очко и находится на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги.

