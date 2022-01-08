«Торонто» в субботу объявит о переходе Инсинье
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в «Торонто», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, клуб МЛС объявит о подписании контракта с 30-летним итальянцем 8 января. Игрок присоединится к канадской команде в июле в качестве свободного агента.
Инсинье является воспитанником «Наполи» и выступает за клуб с 2009 года. В текущем сезоне форвард провел 19 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
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