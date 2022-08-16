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16 августа, 07:54

«Торино» заплатит 14 миллионов евро за Схюрса из «Аякса»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Аякса» Перр Схюрс близок к переходу в «Торино», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, туринцы согласовали контракт с 22-летним голландцем. «Торино» заплатит за игрока 9,5 млн евро плюс 3,5 млн евро в качестве бонусов. «Аякс» также получит 15 процентов от следующей продажи защитника.

В прошлом сезоне Схюрс провел за «Аякс» 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Аякс
ФК Торино
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