«Торино» заплатит 14 миллионов евро за Схюрса из «Аякса»

Защитник «Аякса» Перр Схюрс близок к переходу в «Торино», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, туринцы согласовали контракт с 22-летним голландцем. «Торино» заплатит за игрока 9,5 млн евро плюс 3,5 млн евро в качестве бонусов. «Аякс» также получит 15 процентов от следующей продажи защитника.

В прошлом сезоне Схюрс провел за «Аякс» 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.