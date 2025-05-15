Топ-клубы АПЛ нацелились на Давида на фоне объявления об уходе из «Лилля»

Топ-клубы АПЛ заинтересованы в приобретении нападающего «Лилля» Жонатана Давида, сообщает Daily Mail.

По информации источника, на 25-летнего канадца претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Также переговоры со стороной футболиста ведет «Наполи».

14 мая Давид объявил об уходе из «Лилля» по окончании сезона, когда истечет его контракт с клубом. За «Лилль» Давид провел 231 матч, забил 109 голов и сделал 30 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.