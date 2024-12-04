Топ-клубы АПЛ и «ПСЖ» заинтересованы в трансфере Йылдыза из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз попал в сферу интересов других клубов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 19-летний турок входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед». Кроме того, за ним следят «ПСЖ», «Арсенал» и «Ливерпуль». Отмечается, что футболист, скорее всего, продолжит выступать за туринскую команду, несмотря на интерес других клубов.

В текущем сезоне Йылдыз провел в «Ювентусе» 19 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года.