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Тонали хочет перейти в «Интер»

08:20
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Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали может перейти в «Интер», сообщает журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 20-летний итальянец выбрал миланский клуб в качестве дальнейшего продолжения карьеры.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ», «Ювентуса», «Наполи», «Фиорентины» и «Барселоны».

На счету Тонали 1 гол и 5 результативных передач в 24 матчах за «Брешию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 31,5 миллиона евро.

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