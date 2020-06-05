Тонали хочет перейти в «Интер»

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали может перейти в «Интер», сообщает журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 20-летний итальянец выбрал миланский клуб в качестве дальнейшего продолжения карьеры.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ», «Ювентуса», «Наполи», «Фиорентины» и «Барселоны».

На счету Тонали 1 гол и 5 результативных передач в 24 матчах за «Брешию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 31,5 миллиона евро.