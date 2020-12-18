Томори перейдет из «Челси» в «Ренн»

Защитник «Челси» Фикайо Томори зимой переберется в чемпионат Франции. По информации TalkSport, «Ренн» арендует 22-летнего англичанина, который не входит в планы Фрэнка Лэмпарда.

Отмечается, что после перехода вратаря Эдуара Менди из «Ренна» в «Челси» между клубами сложились хорошие отношения, что поспособствует быстрому оформлению трансфера Томори.

В этом сезоне Томори сыграл всего в 3 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.