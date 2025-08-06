Футбол
6 августа, 20:22

Томас Мюллер стал игроком «Ванкувера» из МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

«Ванкувер» из МЛС объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.

Соглашение с 35-летним немцем рассчитано до конца сезона-2025 с возможностью продления на один год.

Летом 2025 года Мюллер покинул «Баварию». Он является воспитанником мюнхенцев и выступал за основную команду с 2007 года. Всего форвард провел 756 игр во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 результативными передачами. Вместе с «Баварией» Мюллер завоевал 33 трофея.

Томас Мюллер
  • Алекс1702

    Был еще, как минимум один на ЧЕ 1976 - Дитер

    07.08.2025

  • Бергкамп 10

    сон теперь мюллер . а почему не к арабам ?

    06.08.2025

  • DemolisherAjax

    Удачи Томас! Ты настоящая легенда! Плюс еще один повод следить за МЛС :)

    06.08.2025

  • За спорт!

    Два крутых Мюллера у Германии: Томас и Герд.

    06.08.2025

  • сакс_КТ

    Позор - это со своего дивана рассказывать специалисту мирового уровня, который своим мастерством и трудолюбием сделал себе имя, что ему стоит делать, а что нет. И при этом считать себя правым.

    06.08.2025

  • рustot

    Какой позор. это как из Мерседеса в АвтоВАЗ пересесть

    06.08.2025

  • инок

    Томас Мюллер не остался в Европе, а выбрал МЛС . Его бесценный опыт пригодился бы практически любому клубу из топ-5..

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хорошие игроки в МЛС поднимут уровень лиги своими именами. Удачи Сону и Томасу.

    06.08.2025

    • «Милан» объявил о переходе полузащитника «Брюгге» Яшари

