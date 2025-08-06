Томас Мюллер стал игроком «Ванкувера» из МЛС

«Ванкувер» из МЛС объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.

Соглашение с 35-летним немцем рассчитано до конца сезона-2025 с возможностью продления на один год.

Летом 2025 года Мюллер покинул «Баварию». Он является воспитанником мюнхенцев и выступал за основную команду с 2007 года. Всего форвард провел 756 игр во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 результативными передачами. Вместе с «Баварией» Мюллер завоевал 33 трофея.