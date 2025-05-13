Томас Мюллер может продолжить карьеру в МЛС

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заинтересовал один из клубов МЛС, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, у 35-летнего немца есть предложение от «Лос-Анджелеса» и нескольких неназванных европейских клубов.

В субботу, 10 мая, Мюллер провел последний домашний матч в мюнхенском клубе. В апреле он объявил об уходе из команды по окончании сезона-2024/25.

Футболист выступал за основную команду «Баварии» с 2007 года. Он 13 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии, 8 раз — Суперкубок страны, а также по 2 раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.