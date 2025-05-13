Футбол
13 мая, 07:54

Томас Мюллер может продолжить карьеру в МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заинтересовал один из клубов МЛС, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, у 35-летнего немца есть предложение от «Лос-Анджелеса» и нескольких неназванных европейских клубов.

В субботу, 10 мая, Мюллер провел последний домашний матч в мюнхенском клубе. В апреле он объявил об уходе из команды по окончании сезона-2024/25.

Футболист выступал за основную команду «Баварии» с 2007 года. Он 13 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии, 8 раз — Суперкубок страны, а также по 2 раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
  • Djin Ignatov

    В Баварии он мог еще поиграть хоья бы год !

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Мюллеру надо ехать к Миллеру.

    13.05.2025

  • Бергкамп 10

    уедет Мюллер к арабам это факт . не упустит последнюю возможность подписать на пару лет контракт

    13.05.2025

    Takayama

