Тома Лемар: "Только адаптируюсь к новой лиге"

Полузащитник "Атлетико" Тома Лемар​ не задумывается об уходе из команды, сообщает Squawka Football. 23-летний француз перешел к "матрасникам" в июле 2018-го из "Монако".

– Уход из "Атлетико"? Это мне даже не приходило в голову, сейчас не время думать об этом. Совершенно нормально, когда люди ожидают большего от футболиста. Я – новичок в клубе, только адаптируюсь к новой лиге, – приводит слова Лемара Squawka Football.

В текущем сезоне Лемар провел 38 матчей за "Атлетико", забил три гола и отдал пять голевых передач.

Контракт французского хавбека с клубом действует до 30 июня 2023 года.

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