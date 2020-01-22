«Томь» расторг контракт с Житневым

Нападающий «Томи» Максим Житнев покинул клуб, сообщается на официальном сайте команды.

Контракт с 29-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ожидается, что он продолжит карьеру в Казахстане.

Житнев выступал за «Томь» с лета 2019 года. В 18 матчах ФНЛ нападающий забил 4 гола и сделал результативную передачу.