«Томь» подписала бывшего защитника «Лейрии» Рукаса
14:07
Защитник Андрюс Рукас подписал контракт с «Томью», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона, он присоединился к команде в качестве свободного агента.
Последним клубом Рукаса была португальская «Лейрия», за которую он выступал с марта 2019 года. На его счету 11 матчей за команду.
Ранее Рукас выступал за «Сибирь-2», молодежные составы московского «Динамо» и тульского «Арсенала», а также за португальскую «Пенишу».
Дополнительная информация:
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/andrius-rukas-podpisal-kontrakt-s-tomiu-2020-02-07
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