«Томь» подписала бывшего защитника «Лейрии» Рукаса

Защитник Андрюс Рукас подписал контракт с «Томью», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона, он присоединился к команде в качестве свободного агента.

Последним клубом Рукаса была португальская «Лейрия», за которую он выступал с марта 2019 года. На его счету 11 матчей за команду.

Ранее Рукас выступал за «Сибирь-2», молодежные составы московского «Динамо» и тульского «Арсенала», а также за португальскую «Пенишу».