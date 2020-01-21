«Томь» объявила о подписании двух бывших игроков «Зенита»

Защитник Андрей Иванов и нападающий Павел Долгов стали игроками «Томи», информирует пресс-служба команды из Томска. Соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона.

Первую половину нынешнего сезона 2019/2020 23-летний Долгов провел в «Енисее», за который сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

Последней командой 25-летнего Иванова был «Гомель», за который он провел 12 матчей.

Иванов и Долгов ранее выступали за «Зенит».