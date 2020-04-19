Толиссо является приоритетной целью «Интера»

Полузащитник «Баварии»? Корантен Толиссо может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 25-летний француз является приортетной целью в списке желаний президента «Интера» Беппе Маротты. Толиссо потенциально опережает хавбека «Барселоны» Артуро Видаля из-за возраста и универсальности.

Ранее стало известно, что игроко также интересуются «Ювентус», «Атлетико», «Арсенал», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Толиссо сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.