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Толиссо может перейти в «Ювентус»

14:38
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«Ювентус» интересуется полузащитником «Баварии» Коренетеном Толиссо, сообщает Bild.

26-летний француз может продолжить карьеру в Италии. «Ювентус» еще не делал предложения о покупке полузащитника, однако клуб заинтересован в подписании футболиста. «Бавария» тоже не против заработать на запасном игроке в столь сложный для всех команд финансовый период. В сентябре 2020 года «Бавария» арендовала вингера «Юве» Дугласа Косту.

Француз пришел в «Баварию» из «Лиона» в 2017 году. В нынешнем сезоне Толиссо сыграл в 17-ти матчах во всех турнирах и забил один мяч. Transfermarkt оценивает футболиста в 25,5 миллионов евро.

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