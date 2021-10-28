Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Calciomercato.

По информации источника, спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи является поклонником 27-летнего француза и уже начал работу над переговорами по переходу футболиста в английский клуб на правах агента следующим летом. Сообщается, что на игрока также претендуют «Атлетико», «Интер» и «Рома».

Толиссо выступает за «Баварию» с лета 2017 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 6 матчах команды, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Ранее сообщалось, что футболист не хочет продлевать действующий до конца июня 2022 года контракт с немецким клубом.