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Тодибо вернется в «Барселону» зимой

17:36
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо вернется из аренды в «Бенфике» уже нынешней зимой, сообщает Record.

По данным источника, 20-летний француз разочаровал руководство «орлов» и они хотят отправить футболиста обратно в Испанию. Сама аренда рассчитана на два года с возможностью выкупа за 20 миллионов евро, начиная с нынешнего лета.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Тодибо не провел ни одного матча.

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