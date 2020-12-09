Тодибо вернется в «Барселону» зимой

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо вернется из аренды в «Бенфике» уже нынешней зимой, сообщает Record.

По данным источника, 20-летний француз разочаровал руководство «орлов» и они хотят отправить футболиста обратно в Испанию. Сама аренда рассчитана на два года с возможностью выкупа за 20 миллионов евро, начиная с нынешнего лета.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Тодибо не провел ни одного матча.