Титов — о Маркиньосе: «Даже не знаю, кто это. Для меня он загадка»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса в московский клуб.

«Признаюсь, я даже не знаю, кто это. Думаю, не только я, но и многие эксперты тоже не сразу ответят на вопрос, что это за футболист. Только те специалисты, что работают в Венгрии, смогут нам сказать, кто это и с чем его едят. Для меня он загадка, но если Станкович требует купить данного игрока, значит, он имеет определяющий фактор для тренера.

Видимо, в «Ференцвароше», где он работал под руководством Станковича, он был лидером. В принципе, это логично, что тренер, ранее поработавший с игроком, будет требовать его трансфер. Так было всегда. Но честно, я даже не наводил справок о том, какой Маркиньос футболист. Если переход все же состоится, тогда мы, болельщики и эксперты, будем его более подробно изучать», — сказал Титов «СЭ».

Ранее стало известно, что Маркиньос согласен присоединиться к «Спартаку». В скором времени 24-летний бразилец вылетит в Москву, где подпишет трехлетний контракт с красно-белыми.

Сумма трансфера игрока составит 5 миллионов евро, зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год.

Денис Сафронов