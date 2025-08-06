Тимоти Веа прилетел в Марсель

Нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа прилетел во Францию для подписания контракта с «Марселем», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. Клубы договорились об аренде.

Болельщики французского клуба сфотографировались с 25-летним американцем в аэропорту и опубликовали фотографии в социальных сетях. Ранее Веа уже играл во Франции за «Лилль».

В июне появилась информация, что Веа отказался переходить из «Ювентуса» в «Ноттингем Форест»,

В сезоне-2024/25 Веа сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.