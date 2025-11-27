Тимо Вернер хочет стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер надеется продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Bild.

По информации источника, 29-летнего немца привлекает проект клуба МЛС. Кроме того, ему нравится идея стать одноклубником Лионеля Месси.

В текущем сезоне Вернер один раз выходил на поле в Бундеслиге, проведя на поле минуту. Летом 2022 года форвард вернулся в немецкий клуб из «Челси», за который выступал с 2020 года.

Также Вернер ранее играл в «Тоттенхэме» и «Штутгарте». На его счету 24 гола в 57 матчах за сборную Германии.