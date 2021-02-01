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Тихонов считает, что приход Промеса поможет «Спартаку» бороться за высокие места

11:21
Андрей Тихонов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Тихонов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в беседе с «СЭ» отреагировал на возможное возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

Ранее, 1 февраля, директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил в комментарии «СЭ» о договоренности с амстердамским клубом по переходу 29-летнего футболиста.

— Для «Спартака» этот переход — настоящее усиление. Самое главное, что это качественный футболист, который определенно поможет «Спартаку» в борьбе за высокие места. Его очень любят болельщики, это тоже важно. Конечно, есть определенные риски, но, когда осуществляется такой дорогой и громкий трансфер, руководство клуба должно просчитывать это. Чисто по качеству — игрок сильный.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Аякса» 19 матчей, в которых забил 6 мячей.

В сезоне-16/17 в составе красно-белых нападающий стал лучшим игроком по системе гол+пас и помог команде выиграть чемпионат.

(Владимир Пушкарев)

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