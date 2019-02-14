Тибо Куртуа: "Будет весело, если Азар перейдет в "Реал"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что хотел бы видеть в клубе своего бывшего партнера по "Челси" нападающего Эдена Азара. Ранее сообщалось, что 28-летний бельгиец может присоединиться к "сливочным" летом.

- Конечно, было бы хорошо, если бы Азар перешел в "Реал", - приводит слова Куртуа VTM Nieuws. - Эден - топовый игрок, а также мой приятель. Если он присоединится к "Реалу", будет весело. Но он должен сам сделать выбор.

В текущем сезоне Азар провел 32 матча за "Челси" и забил 15 голов.

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