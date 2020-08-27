Тиагу Силва покинул «ПСЖ» после восьми лет в клубе

Пресс-служба «ПСЖ» сообщает, что защитник Тиагу Силва покинул команду. Бразилец выступал за клуб из Парижа с 2012 года.

В общей сложности 35-летний футболист провел 315 матчей за «ПСЖ», из которых 293 в качестве капитана. Вместе с командой Силва выиграл 25 трофеев.

«Тиагу, спасибо за эти восемь памятных лет полных незабываемых воспоминаний, за твою преданность. Ты навсегда останешься одним из величайших игроков в истории, и твой легендарный статус здесь, в «ПСЖ», останется навсегда. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем, ты всегда будешь частью семьи и истории клуба, большое спасибо, капитан!», — приводит слова президента парижан Насера Аль-Хелаифи пресс-служба клуба.