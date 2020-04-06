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Тиагу Силва может вернуться в «Милан»

20:48
Тиагу Силва. Фото EPA
Тиагу Силва. Фото EPA
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Капитан «ПСЖ» Тиагу Силва может продолжить карьеру в «Милане». Об этом заявил агент 35-летнего защитника Пауло Тоньетто.

— В футболе все возможно, но нужно подождать, что произойдет в связи с коронавирусом, — цитирует milannews.it Тоньетто. — Он очень уважает «Милан», годы в этом клубе определили его карьеру. Он знает, что фанаты очень уважают его.

Тиагу Силва, числившийся в составе московского «Динамо» в сезоне-2005, выступал в «Милане» с 2009 по 2012 год, после чего перешел в «ПСЖ».

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