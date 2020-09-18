Тиагу Алькантара стал игроком «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантара. По данным британских СМИ, «Ливерпуль» заплатит за 29-летнего испанца 20 миллионов фунтов. Также, сделка подразумевает возможные бонусные выплаты в размере 7 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Алькантара провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах. Мюнхенский клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

Тиагу Алькантара стал вторым новичком «Ливерпуля» в нынешнее трансферное окно. В августе клуб подписал Костаса Цимкаса.