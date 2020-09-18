Тиагу Алькантара стал игроком «Ливерпуля»
18:09
«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантара. По данным британских СМИ, «Ливерпуль» заплатит за 29-летнего испанца 20 миллионов фунтов. Также, сделка подразумевает возможные бонусные выплаты в размере 7 миллионов фунтов.
The moment you've all been waiting for...#ThiagoFriday ? pic.twitter.com/s2tOCvnHta— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020
В прошлом сезоне Алькантара провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах. Мюнхенский клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.
Тиагу Алькантара стал вторым новичком «Ливерпуля» в нынешнее трансферное окно. В августе клуб подписал Костаса Цимкаса.