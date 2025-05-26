The Telegraph: «МЮ» выделит Амориму 100 миллионов фунтов на трансферы летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим будет иметь около 100 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы, сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб намерен избавиться от большого количества игроков, так как команда не смогла отобраться в еврокубки. Отмечается, что манкунианцев могут покинуть Бруну Фернандеш, Каземиро, Антони, Расмус Хейлунн, Тайрел Маласия и Джейдон Санчо. Также возможен уход Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда.

Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к трансферам форварда «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи и нападающего «Ипсвич Таун» Лиама Дилапа.