Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

The Sun: «Манчестер Сити» попытается подписать Месси в январе

09:49
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
Теги:

«Манчестер Сити» все еще хочет договориться о переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает The Sun.

По данным источника, в английском клубе думают о том, чтобы попробовать подписать его уже в зимнее трансферное окно. Летом аргентинец подал запрос об уходе из «Барсы», но клуб отказал ему, заявив, что он может уйти только за 700 миллионов евро. «Ман Сити» упоминался в числе кандидатов на него.

В «Сити» рассчитывают, что из-за финансовых проблем «Барса» может пойти на уступки. В СМИ ранее сообщалось, что клубу грозит банкротство. Контракт Месси истекает в конце сезона, после чего он может уйти на правах свободного агента. Представители английского клуба считают, что в связи с этим каталонский клуб может отпустить аргентинца зимой за сумму менее 50 миллионов фунтов.

33-летний нападающий в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барселону» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир