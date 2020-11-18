The Sun: «Манчестер Сити» попытается подписать Месси в январе

«Манчестер Сити» все еще хочет договориться о переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает The Sun.

По данным источника, в английском клубе думают о том, чтобы попробовать подписать его уже в зимнее трансферное окно. Летом аргентинец подал запрос об уходе из «Барсы», но клуб отказал ему, заявив, что он может уйти только за 700 миллионов евро. «Ман Сити» упоминался в числе кандидатов на него.

В «Сити» рассчитывают, что из-за финансовых проблем «Барса» может пойти на уступки. В СМИ ранее сообщалось, что клубу грозит банкротство. Контракт Месси истекает в конце сезона, после чего он может уйти на правах свободного агента. Представители английского клуба считают, что в связи с этим каталонский клуб может отпустить аргентинца зимой за сумму менее 50 миллионов фунтов.

33-летний нападающий в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барселону» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.