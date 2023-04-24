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Сегодня, 09:53

The Sun: Гвардиола убежден в покупке защитника «Брентфорда» Аарона Хики

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По информации The Sun, «Манчестер Сити» планирует приобрести защитника «Брентфорда» Аарона Хики.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы на его гибридной позиции крайнего защитника и полузащитника были современные игроки. Испанский специалист убежден, что 20-летний футболист обладает всеми качествами, необходимыми для процветания команды.

«Горожане» все еще рассматривают сделку по Антони Робинсону из «Фулхэма», они откладывают ее из-за высокой стоимости футболиста. Хотя Хики будет стоить около 30 миллионов фунтов стерлингов, 20-летний шотландец считается более разносторонним и молодым игроком.

В текущем сезоне Хики провел двадцать матчей за «Брентфорд» в АПЛ. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Сити
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