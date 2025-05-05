Футбол
5 мая, 15:44

The Athletic: «Ливерпуль» был готов сделать Трента самым высокооплачиваемым защитником АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ливерпуль» предлагал игроку команды Тренту Александр-Арнолду контракт, который позволил бы ему стать самым высокооплачиваемым защитником АПЛ, сообщает The Athletic.

По информации источника, футболист отклонил предложение, поскольку финансовый вопрос не был ключевым в принятии решения. Александр-Арнолд хотел сменить обстановку и уйти ради нового вызова.

5 мая 26-летний англичанин объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Его соглашение с мерсисайдцами истекает 30 июня.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Трент в ближайшее время станет игроком «Реала».

Александр-Арнолд является воспитанником мерсисайдцев и был в системе клуба с 2004 года. За «Ливерпуль» он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи. В составе клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги (дважды), а также выигрывал клубный чемпионат мира.

Трент Александр-Арнолд
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
